Herren-Slalom in Gurgl ab 10.45 Uhr LIVE

Schwarz freut sich auf „Spektakel“

Marco Schwarz erwartet für die Premiere ein „Spektakel“. Am Kirchenkar fanden bereits FIS- und Europacuprennen statt, die ÖSV-Stars nutzten zuletzt mit Trainings den Heimvorteil. Viele Übergänge, ein langer Steilhang und die Steilheit an sich - die Durchschnittsneigung beträgt 38,3 Prozent - machen den Hang auch in den Augen von Johannes Strolz „absolut weltcupwürdig“. „Bis auf stark hängende Tore hat er alles dabei, wirklich selektiv und anspruchsvoll“, meinte der Olympiasieger. Eine eher längere Laufzeit wird erwartet. „Die Zuschauer sehen den ganzen Hang, die können sich auch auf ein Spektakel freuen“, erklärte Schwarz.