Lewis Hamilton hofft in Las Vegas auf ein Desaster

Auf Wiedergutmachung aus

Allerdings sei es dem siebenfachen Weltmeister gar nicht so wichtig, Zweiter zu werden. „Wichtig ist, dass Mercedes wieder siegfähig wird.“ Davon fehlte in Brasilien jede Spur, in Sao Paulo landete Hamilton auf Rang acht, sein Teamkollege George Russell schied aus. In Las Vegas soll es nun besser laufen. Und wer weiß - vielleicht hat Hamilton zwischen all den Casinos ja tatsächlich bessere Karten als Pérez ...