Frauen-CL: ÖFB-Legionärinnen trennen sich Remis

Der FC Bayern mit Sarah Zadrazil und Katharina Naschenweng hat sich zum Auftakt der Frauen-Champions League gegen die AS Roma mit Laura Feiersinger mit einem 2:2 begnügen müssen. Die Münchnerinnen verspielten vor 2.500 Zuschauern im Bayern-Campus am Mittwoch eine 2:0-Führung, den Ausgleich kassierten sie in der Nachspielzeit.