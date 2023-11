Kroatien: Riviera mit Retro-Flair

Sommerfrische im Salzkammergut, Wintermilde in Abbazia, an „unserer Riviera“ – für die Großeltern war das ein eherner Rhythmus. An den seit 1945 geltenden kroatischen Namen Opatija für Österreich-Ungarns einst legendären Meereskurort wollten sie sich trotz aller Ermahnungen ihrer korrekten Nachkommen nie gewöhnen.