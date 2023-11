Belize: Maya-Tempel & ein wilder Jaguar

Bei einem Besuch in Belize sind auch der britische Thronfolger Prinz William und seine Frau Kate hier geschwommen. William bezeichnete den Schutz des Meereslebens in Belize als weltweit führend. Die Royals wurden auch in der Verarbeitung von Kakaobohnen unterrichtet, die hier seit Jahrtausenden angebaut werden. Die Mayas kultivierten die Pflanze, stellten aber noch keine Schokoriegel her. Der Kakao wurde in flüssiger Form konsumiert und galt als „schwarzes Gold“. Er war dem Adel und den Königen vorbehalten.