EM-Tickets: Heute gibt’s Rückmeldung von UEFA!

Die zweite Verkaufsphase beginnt nach der Gruppen-Auslosung am 2. Dezember in Hamburg. Dann wird klar sein, an welchen Tagen und in welchen Stadien die Teams ihre EM-Gruppenspiele absolvieren. Und auch, welche Gegner Österreich erwartet. 21 der 24 EM-Teilnehmer stehen dann fest, drei weitere folgen nach dem Playoff im März.