Wunderwelt Lumagica strahlt wieder im Hofgarten

Mit der „Krone“ kann man viele Vorteile genießen

Die „Krone“ verloste bereits 500 Tickets für die Lichter-Attraktion. Weitere Vorteile für Besucher in Innsbruck: 20 Prozent ermäßigter Eintritt für Besitzer der „Krone BonusCard“ plus Begleitperson. Online via Ö-Ticket mit dem Rabattcode „Krone20“, an der Abendkassa mit Kupon aus der Printausgabe der „Krone“ (Beilage, 15. November). Bitte die BonusCard vor Ort vorweisen.