EM-Quali: ÖBV-Frauen kassieren deutliche Abfuhr

Für Österreichs Basketballerinnen hat es am Sonntag auch im zweiten Spiel der Qualifikation zur Europameisterschaft 2025 eine deutliche Niederlage gesetzt. Drei Tage nach dem 45:64 gegen die Niederlande schlitterte die ÖBV-Auswahl auf Teneriffa in eine 34:75 (17:43)-Schlappe gegen Vizeeuropameister Spanien, den erklärten Favoritinnen in der Gruppe A. Sarah Schicher (10) und Alexia Allesch (7) waren die besten Werferinnen des Teams von Coach Chris O‘Shea.