Chancen-Fiasko! „Müssen hier normal 6:2 gewinnen“

Am Ende stand die zweite Auswärtspleite in dieser Saison (zuvor nur in Salzburg), aber eine absolut vermeidbare. Und das vierte Ligaspiel in dieser Saison ohne Treffer. Wie bereits im August beim Heimspiel gegen Hartberg, das ebenfalls 0:1 verloren worden war. „Wir haben am Anfang ein bisschen gebraucht, sie sind mit dem ersten Schuss in Führung gegangen. Wer die zweite Halbzeit gesehen hat, weiß, wie unverdient das Ergebnis ist“, haderte Rapid-Kapitän Burgstaller. „Dazu war ihr Tormann überragend, vielleicht hat nach der Pause auch die Konzentration gefehlt. Da waren Dinger dabei, die musst du reinschießen - normal müssen wir hier 6:2 gewinnen, dann sagt keiner was.“ Auch Trainer Barisic war von einer Partie, die nicht zu verlieren war, gezeichnet: „Es ist nicht so, dass wir schlecht spielen, wir werden dranbleiben.“ Auf Platz sechs fehlen aktuell zwei Zähler.