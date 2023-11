Initiative bietet 50.000 Kindern gratis Pistenspaß

Pilotphase in sechs Skigebieten

Das Ziel hinter der länderübergreifenden Kampagne: 50.000 Kindern in den nächsten drei Jahren das Skifahren oder Snowboarden kostenlos beibringen. In der diesjährigen Wintersaison startet die Pilotphase hierzulande in Serfaus-Fiss-Ladis und Leogang, der Aletsch Arena und Grindelwald in der Schweiz sowie in Alta Badia und Madonna di Campiglio in Italien. In jedem der sechs Skiresorts sollen jeweils 200 Kinder in das Vergnügen des Angebots kommen.