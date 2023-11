Slalom der Damen in Levi - ab 10 Uhr LIVE

Brunner freut sich über jeden Slalomeinsatz. „Slalom macht Spaß, ich hänge an der Disziplin“, sagte die Tirolerin, die 2017 in Levi als Achte ihr bestes Weltcupergebnis im Torlauf erzielt hatte. Im vergangenen Winter hatte sie keinen Rennstart in dieser Disziplin, in jenem davor schaffte sie bei sechs Versuchen keine Platzierung. Das letzte Mal schrieb sie als 19. im Jänner 2019 in Flachau an. „Der zweite Durchgang ist schon mein Ziel. Dafür habe ich den Slalom nochmal in Angriff genommen.“ Katharina Huber blickt der Aufgabe hoch motiviert entgegen. „Ich bin bereit. Skifahren fühlt sich extrem locker und gut an. Ich fühle mich echt gut, aber zählen tut es im Rennen.“ Im Training soll sie dem vernehmen nach speedmäßig den Ton angegeben haben. „Ich glaube, wir sind alle recht gut drauf“, kommentierte sie dies lachend.