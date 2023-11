Kreuzweh ohne Grund: Was steckt dahinter?

Sind die Schmerzen akut oder chronisch?

Die erste Frage lautet: Akut oder chronisch? Bei Frau W. steht das fest. Dr. Ivanic: „Akute Schmerzen vergehen meistens von selbst. Es reicht, so gut wie möglich in Bewegung zu bleiben, Wärme anzuwenden und gegebenenfalls für kurze Zeit Medikamente zu nehmen. Dauert der unangenehme Zustand jedoch länger als ein paar Tage an, könnte er chronisch werden.“