Roberto Blanco hatte mit über 1000 Frauen Sex

„Hab mit 12 angefangen“

„In deinem Buch habe ich ein bisschen mitgezählt, aber ich bin am Ende nicht mehr mitgekommen“, so die Moderatorin, woraufhin der Schlagersänger antwortete: „Kann ich nicht sagen, wie viele Frauen. Über 1000.“ Und er verriet sogar noch mehr. „Ich bin 86 und ich hab angefangen mit 12. Die Person, die mich verführt hat, war eine sehr hübsche Frau.“ 36 sei sie gewesen, so Blanco.