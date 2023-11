Gewalt in Pflege ist vor allem daheim ein Problem

Gewalt in der Pflege ist auch in Österreich Thema. Vor allem die Betreuung im häuslichen Bereich ruft oft Umstände hervor, die das begünstigen können, wissen Experten. Welche das sind und warum gerade die Situation daheim so schwierig sein kann? Wir haben die Lage für Sie mit Fachleuten näher betrachtet.