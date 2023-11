Liverpool und Real streiten sich um 60-Mio.-Juwel

Vier Spiele, zwei Tore

Inácio spielt seit seiner Jugend für Sporting Lissabon, in der laufenden Saison kam er in der Liga in jedem der bislang zehn Spiele zum Einsatz, neunmal stand er in der Startelf. Außerdem trug er bereits viermal das Nationalteamtrikot Portugals, wobei ihm zwei Treffer gelangen - keine schlechte Bilanz für einen Verteidiger ...