„Ich bin dagegen, dass man die Grenzen aufmacht“

„Krone“: Am Samstag geht in Graz Andreas Bablers erster Parteitag über die Bühne. Ist das ein Signal an jene Genossen in der Steiermark, die Doskozil unterstützt haben?

Anton Lang: Der Parteitag muss unter dem Motto „Geschlossenheit“ stehen, und ich erwarte mir ein klares Votum für Andreas Babler, alles andere würde ihn schwächen. Die SPÖ Steiermark steht jedenfalls hinter dem Vorsitzenden. Ich fordere jetzt, dass wir die Diskussionen nur mehr innerhalb der Gremien führen. Dazu gibt’s einen steirischen Spruch: „Gestritten wird in der Kuchl, und nicht am Balkon.“