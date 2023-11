Schweizer Sechsfachsieg? „Müsste normal so sein“

Der alpine Ski-Weltcup der Männer schlägt seine Zelte diese Woche in Zermatt/Cervinia am Fuße des Matterhorns auf. Am Samstag und Sonntag steht jeweils eine Abfahrt auf dem Programm, die teils in der Schweiz, teils in Italien liegt. Obwohl das Rennen auf der Strecke Gran Becca zum ersten Mal stattfindet, hat es bereits eine illustre Geschichte. Die Favoritenrolle ist laut dem ÖSV-Lager klar zugeordnet. „Normal müssten die Schweizer Platz eins bis sechs machen“, sagte Cheftrainer Marko Pfeifer.