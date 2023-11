Schröcksnadel: „Das ist reine Diskriminierung!“

„Ich habe mich immer um das Thema gekümmert“

Der Verband habe das Thema Klimawandel in Schröcknadels Amtszeit (1990 bis 2021) nicht heruntergespielt, man habe jedoch keine Handhabe für Veränderungen. „Ich habe mich immer um das Thema gekümmert. Ich wäre dumm, in ein Skigebiet investieren, wenn in 30 Jahren dort kein Skifahren mehr möglich ist“, hatte er zuletzt betont.