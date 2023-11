„Gigant“ Djokovic in neuen Sphären angekommen

Favorit für Turin

Der „Djoker“, der seit Mai in Rom kein Spiel verloren hat, ist auch für die ATP-Finals in Turin ab 12. November der große Favorit. Denn: Dieses Turnier gewann er als Einziger in drei verschiedenen Jahrzehnten, ist mit sechs Titeln gemeinsam mit Roger Federer Rekordsieger. Heuer holte er bislang sechs Titel, darunter drei Majors (US-, French- und Australian-Open) und zwei Masters (Cincinnati, Paris). In seiner gesamten Karriere hat er nun 97 Turniere gewonnen - somit scheint auch das Einholen von Rekordhalter Jimmy Connors (109 Titel) nur eine Frage der Zeit ...