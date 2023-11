Dank Lamborghini hat NÖ erste Feuerwehr-Taucherin

Mit zwölf männlichen Kameraden übte sie für die Aufnahmeprüfung im November 2022. Heuer erfolgte im Sommer die theoretische und praktische Ausbildung in Lunz am See und kürzlich konnte Ilkerl als erste Frau in Niederösterreich die anspruchsvolle Prüfung zum „Taucher 10“ meistern, der zu Einsätzen in bis zu zehn Metern Tiefe berechtigt. Dabei war die 26-Jährige in guter Kremser Gesellschaft: Mit Pascal Hainzl schaffte ein weiterer Kamerad aus der Wachaumetropole die Prüfung.