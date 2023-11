RINO gewinnt mit überwältigender Mehrheit!

So bringt Rhinospray ®plus rasche Linderung

Rhinospray® plus Nasenspray sorgt bei akutem Schnupfen für rasche Linderung. Der in Rhinospray® plus enthaltene Wirkstoff Tramazolin bewirkt eine rasche und langanhaltende Abschwellung der Nasenschleimhaut. Die ätherischen Öle Eukalyptol, Menthol und Kampfer sorgen für ein noch stärkeres „Atemfrei-Gefühl“. Dank des Feindosierers dringt der feine Sprühnebel bis zu den Nasennebenhöhlen vor.