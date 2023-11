„Bettler“ entpuppte sich als rabiater Räuber

Der Unbekannte, es dürfte sich um einen jungen Mann handeln, sprach die Italiener am Feiertag gegen 22.40 Uhr an einer Bushaltestelle am Innsbrucker Fürstenweg an, indem er zunächst bei einem der beiden Männer um Geld bettelte. Als dieser seine Brieftasche zückte, nutzte der Täter die Hilfsbereitschaft des 21-Jährigen gnadenlos aus: Laut Polizei riss er eine dreistellige Summe aus der Geldtasche und drohte dem Mann, ihn zu schlagen. Dann sprach der Räuber den zweiten Italiener an und forderte von ihm ebenfalls Geld, indem er ihn mit Schlägen bedrohte und diese sogar andeutete.