„Klaustrophobisch“: Schumacher zieht Alpine-Fazit

„War ein bisschen abstrakt“

Was dem 24-Jährigen zudem aufgefallen ist: Er könne während des Fahrens die Vorderreifen nicht sehen, woran er sich erst gewöhnen müsse. „Man merkt nie, ob der Reifen jetzt stehen bleibt oder nicht. Man hat kleine Lichter, die das anzeigen, aber sonst gar nichts. Es war ein bisschen abstrakt, sich in ein komplett geschlossenes Cockpit hineinzusetzen und keinen Wind abzukriegen. Die größte Umstellung war für mich aber der Luftzug im Rücken. Dort gibt es ein Cooling-System, das Luft hereinbläst, da war ich gar nicht so wirklich darauf vorbereitet am Anfang“, so der ehemalige Haas-Pilot weiter.