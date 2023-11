Was hätte uns Jura Soyfer heute noch zu sagen?

Es war ein gewagter Plan, den die Not geboren hat: Der Mittzwanziger Jura Soyfer machte sich im März 1938 mit einem Freund, Hugo Ebner, per Zug von Wien nach Vorarlberg auf, um mit den Skiern über Gargellen in die rettende Schweiz zu flüchten. Doch der Plan scheitert, die beiden werden hinter Gargellen von einem übereifrigen österreichischen Gendarmeriebeamten aufgegriffen.