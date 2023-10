19-Jähriger besuchte Kurs und stahl fünf Computer

Nur vier Tage, zwischen dem 16. und 20. Oktober, dauerte der Kurs mit neun Teilnehmern. Drei Laptops und zwei Stand-PCs waren danach weg. „Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl“ konnten die Beamten rasch den mutmaßlichen Dieb ausfindig machen, heißt es in der Polizeimeldung. Doch der 19-Jährige geriet durch die Ermittlungen wohl in Panik: Er goss Nitroverdünnung über die PC-Rechner und stellte sie Tage später, am heutigen Montag, vor dem Bildungszentrum ab.