ÖFB-Cup: DSV Leoben gegen WAC ab 19 Uhr LIVE

Mit dem Duell zwischen Zweitligist Leoben und Oberhaus-Verteter WAC hebt am Dienstag (19 Uhr) das Achtelfinale des ÖFB-Fußball-Cups an. Dabei gastieren die Kärnter bei jenem Team, das in der 2. Runde mit der WSG Tirol den bisher einzigen Bundesligisten eliminierte.