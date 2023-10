Nemecz löst Tour-Karte für nächste Saison

Österreichs Golfprofi Lukas Nemecz hat das World-Tour-Turnier in Doha auf dem 54. Platz beendet und sich damit die Teilnahmeberechtigung an der nächsten Saison gesichert. Der Steirer spielte am Sonntag eine 72er-Runde und kam gesamt auf 285 Schläge. Der Sieg ging an den Finnen Sami Välimäki, der sich im Stechen gegen den Spanier Jorge Campillo durchsetzte. Nach vier Runden hatten beide 270 Schläge auf dem Konto.