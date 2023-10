MotoGP: Großer Preis von Thailand ab 9 Uhr LIVE

Ducati-Pilot Jorge Martin jubelte am Samstag beim MotoGP-Sprint beim Großen Preis von Thailand. Der Spanier gewann in Buri Ram bereits den fünften Sprint in Serie. Im Ziel hatte er eine Sekunde Vorsprung auf KTM-Pilot Brad Binder aus Südafrika, Dritter wurde der Italiener Luca Marini auf Ducati.