Von Kripo in die Pflege: „Ich liebe meine Arbeit“

Drei Tage Arbeit, dann wieder zwei Tage Schule

Dankbar ist die Ex-Kripofrau außerdem für das „Karrieremodell“ der Stadt Salzburg. Dieses ermöglicht ihr Fortbildung während der bezahlten Arbeitszeit. Nach drei Tagen im Heim drückt sie zwei Tage lang die Schulbank. Janka Kubicinová lernt gerade für die letzten Prüfungen zum Fachsozialbetreuer und Pflegeassistenten. Danach will sie sich noch weiter fortbilden. Das Magistrat nimmt dafür 40.000 Euro pro Jahr und Kursteilnehmer in die Hand und kommt so zu Fachkräften.