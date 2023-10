Adventzauber am Wörthersee erleben

Ein romantischer Adventmarkt erfreut auf der im Laternenglanz strahlenden Halbinsel MariaWörth, wo in der 900 Jahre alten Winterkirche weihnachtliche Musik erklingt. Drüber thront der Pyramidenkogel mit 100 Meter Höhe der höchste aus Holz errichtete Aussichtsturm der Welt. Regionale Handwerkskunst und Musik erwarten die Besucher am Fuße des Turmes beim Adventmarkt. Klein, aber fein präsentiert sich Ferlach im Rosental im Advent. Der Adventzauber am Wörthersee beginnt am 24. November und erfreut an den Wochenenden.