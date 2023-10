Nächste Caps-Pleite ++ Salzburg übernimmt Platz 1!

Der Negativlauf der Vienna Capitals in der Eishockey-Liga hält auch nach dem Rauswurf von Trainer Marc Habscheid an! Die Wiener unterlagen am Mittwoch bei ihrer neunten Niederlage in Serie dem KAC daheim 2:5. Die Tabellenführung wechselte vom VSV zu Salzburg zurück, da die Villacher in Feldkirch ein empfindliches 1:6 bezogen und der Meister im Pustertal 4:1 gewann. Linz setzte seinen positiven Trend mit einem glatten 6:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Graz fort.