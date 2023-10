Cyberangriff: WESTbahn mahnt zu erhöhter Vorsicht

Laut WESTbahn ereignete sich der Cybervorfall bereits am vorigen Donnerstag. Ein vom Unternehmen eingesetztes Expertenteam habe unverzüglich Schritte unternommen und den Angriff gestoppt. Seitdem arbeite die IT-Abteilung mithilfe externer Unterstützung „unter Hochdruck an der Untersuchung des Vorfalls, um in Zukunft gegen vergleichbare Angriffe noch besser abgesichert zu sein“, hieß es.