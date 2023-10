Diese Leuchtturmprojekte treiben Bodenschutz voran

Voll in die Kerbe schlägt vorbildlich ein neues Öko-Forschungsprojekt zur Bewahrung humusreiche Böden. „Diese vermögen mehr Kohlenstoff als alle Wälder der Erde zu speichern. In einer Handvoll Erde leben mehr Individuen an Organismen als Menschen auf der Welt“, erklärt Experte Walter Fitz beim Öko-Lokalaugenschein mit Ja!Natürlich-Chefin Klaudia Atzmüller auf dem Feld des solcherart die Natur bewahrenden Biobauern Herbert Nagl in Rannersdorf in Niederösterreich.