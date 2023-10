„Das muss ich ändern!“ Thiem spricht Klartext

Schon am Tag zuvor hatte sich auch Alexander Zverev nach gemeinsamen Trainingseinheiten in Wien positiv über Thiem geäußert. „Er haut wieder auf den Ball drauf, wie kein anderer“, schilderte der Deutsche seine Erlebnisse. Der Niederösterreicher spiele wieder so wie früher, nicht wie Anfang des Jahres, wo die Vorhand nach überstandener Handgelenksverletzung noch unstabil gewesen sei und befinde sich auch physisch in einem guten Zustand. „Er muss in meinen Augen wieder ein-, zweimal richtig große Spieler schlagen, dann kann es schnell wieder gehen. Er ist gut genug, um wieder nach oben zu kommen.“