Tor nach 30 Sekunden, Familie kann es kaum fassen!

Solche Geschichten schreibt nur der Sport! In der 79. Spielminute war Guiu am Sonntag für beim Spielstand von 0:0 Fermín Lopez eingewechselt worden, in der 80. Minute stand es 1:0 für die Hausherren. Gerade einmal zwei Ballkontakte brauchte der Youngster, um sein erstes Tor für den spanischen Meister zu erzielen.