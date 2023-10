Älteste Bibliothek feiert 135-jähriges Bestehen

Werksverweser Joseph Marx war es, der am 23. Oktober 1888 – also genau heute vor 135 Jahren – in der Büchsenmacherstadt die erste öffentliche Bibliothek ins Leben gerufen hat. Damals war sein Grundgedanke, dass jedermann einen Zugang zur Literatur aus aller Welt erhalten sollte. Und auch noch 135 Jahre später wird dieser Gedanke in Ferlach gelebt.