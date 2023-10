So tickt Burgenlands „First Lady“ Julia Doskozil

Wer ist eigentlich die Frau von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil? Was macht sie beruflich? Wofür brennt sie? Darf sie in politischen Fragen mitreden? Hat sie in der Ehe die Hosen an? Wie sieht es mit Nachwuchs aus? Und warum schwört sie auf Familientherapie? Die „Krone“ hat nachgefragt.