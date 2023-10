CL-Auslosung: Das sind die Gegner der SKN-Frauen

Zadrazil vs. Feiersinger

Wenn man sich die anderen Gruppen ansieht, merkt man, wie schlimm es für St. Pölten kommen hätte können. In der Gruppe D matchen sich etwa Chelsea, Real Madrid und Wolfsburg-Bezwinger Paris FC neben Underdog BK Häcken. In Pool C muss sich Bayern München mit Sarah Zadrazil gegen Paris St. Germain, die AS Roma (Laura Feiersinger) und Ajax Amsterdam behaupten. In der Gruppe A trifft Eintracht Frankfurt mit Barbara Dunst, Verena Hanshaw und Virginia Kirchberger auf Barcelona, Rosengaard und Benfica Lissabon.