U1 Tirol wird 25 - über Anfänge und Meilensteine

Stolz auf zahlreiche Kooperationen

Auf die Frage nach den Meilensteinen nennt Rieser-Winkler als erstes die Übersiedelung in die Stadtgalerien im Jahr 2015. „Wir dürfen auf 500 Quadratmetern Radio machen und hinaus in die Welt senden.“ Brunner hebt vor allem die Kooperationen hervor, die in jüngerer Zeit entstanden sind: „Wir sind beim Gauder Fest dabei, beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel, beim Ski-Weltcup-Opening in Sölden und weiteren Events.“ Die Geschäftsführerin ergänzt: „Es ist auch wieder in Mode gekommen, eine Tracht zu tragen und Schlager sowie Volksmusik zu hören. Das ist sozusagen sexy geworden. Dadurch erreichen wir auch vermehrt jüngere Hörer.“