Zwei Parfumdiebe trieben ihr Unwesen in der Stadt

Verletzung an den Händen

Der 17-Jährige riss sich dabei so stark vom Detektiv los, dass dieser zu Boden stürzte und sich an den Händen verletzte. Die Täter flüchteten daraufhin in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, durch die der 34-Jährige von einer Streife im Bereich des Makartplatzes festgenommen werden konnte. Sein Komplize hielt auch nicht länger durch.