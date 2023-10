Sperre der Franziskanergasse der Stadt Salzburg

Herabfallende lose Dachschindel sind für Fußgänger sehr gefährlich. Aus diesem Grund wurde am Donnerstagnachmittag die Franziskanergasse in der Stadt Salzburg gesperrt. Laut Angaben der Polizei war zuvor eine 45-jährige Salzburgerin von einer losen Dachschindel am Kopf getroffen und unbestimmten Grades verletzt worden.