Berlusconi-Kinder wollen erotische Werke loswerden

Das ist laut dem Bericht auch der Grund, weshalb sich die fünf Kinder Berlusconis von den Bildern trennen wollen. Derzeit ist die Sammlung in einer 4500 Quadratmeter großen Lagerhalle in der Nähe von Berlusconis Residenz in Arcore bei Mailand aufbewahrt. Die Familie muss dafür jährlich 800.000 Euro Miete zahlen.