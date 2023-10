Billard-WM: Ouschan weiter im „Hoffnungs-Rennen“

Billard-Ass Jasmin Ouschan darf bei der Heim-WM im Klagenfurter Sportpark weiter von einer Medaille träumen. Die Kärntnerin setzte sich am Donnerstag im 10-Ball in der 2. Verlierer-Runde gegen die Kanadierin Veronique Menard mit 7:4 durch und ist damit weiter im Rennen um einen Platz im Achtelfinale. Um den geht es noch am Donnerstagabend (18.00 Uhr) gegen die Britin Allison Fisher oder die Philippinin Chezka Centeno.