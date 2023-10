„Killt unsere Körper!“ Tennis-Stars schlagen Alarm

Der Ärger ist dabei nicht nur auf die Männer-Tour beschränkt. In der vergangenen Saison beklagten Spielerinnen bei den US Open, dass sie mit einer anderen Variante des Balls als die Männer aufschlagen mussten. Das wurde dieses Jahr geändert, aber auch auf der Frauen-Tour gibt es kein Einheitsmodell. „Ich denke, es wird Zeit, dass die WTA die ständigen Wechsel der Bälle zwischen den Turnieren überdenkt“, kritisierte die Hamburgerin Eva Lys, nachdem sie vorige Woche in Seoul wegen Schmerzen an der Schulter aufgeben hatte müssen.