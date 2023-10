„Singen laut und falsch - aber mit Begeisterung!“

„Baumerl“ als Bandleader

Die Klassiker „Sweet Caroline“ oder „I am from Austria“ waren bis in die Mixed Zone zu hören, „Bandleader“ war Christoph Baumgartner. Der von den Kollegen gelobt („der Baumerl ist immer und überall dabei“, so Alexander Schlager), aber auch „getadelt“ wurde: „Singen kann er nicht, aber er macht es dann wiederum mit so viel Leidenschaft und Herz, dass es gut klingt“, meinte Konrad Laimer. Und Maxi Wöber (war auch bei der Bierdusche für den Teamchef während der Pressekonferenz dabei, „der Ralf Rangnick hat Durst gehabt, da haben wir ihm ein Bier gebracht“) fügte hinzu, „dass der Baumi schon viel von den erfahrenen Hasen gelernt hat“. Baumgartners Konter: „Der Wöber singt nicht viel besser, da samma beide Weltklasse, unser Motto lautet: Laut, falsch, aber mit Begeisterung!“