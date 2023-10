Österreich zum 4. Mal bei einer Fußball-EM dabei!

WM-Teilnahmen (7*):



1934 in Italien - Vierter



1954 in der Schweiz - Dritter



1958 in Schweden - als Gruppenletzter in der Gruppenphase out



1978 in Argentinien - Siebenter (Gruppenletzter in der Zwischenrunde)



1982 in Spanien - Achter (Gruppenzweiter in der Zwischenrunde)



1990 in Italien - als Gruppendritter in der Gruppenphase out



1998 in Frankreich - als Gruppendritter in der Gruppenphase out



* = Österreich wäre auch für die WM 1938 in Frankreich qualifiziert gewesen, wurde aber vor der Endrunde an Deutschland angeschlossen.