48-jähriger Coach wurde wieder zum Torjäger!

Das Spiel der Runde der „Kärntner Krone“ - wieder mit exklusiver Fotostrecke - hatte es in sich. In der 1. Klasse B empfing Arnoldstein den Rivalen ATUS Nötsch zum Gailtal-Derby. In den Vordergrund spielte und coachte sich eine Legende des Kärntner Fußballs.