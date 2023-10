Salzburg wieder Leader, Caps-Serie geht weiter

Der EC Salzburg hat am Sonntag die Tabellenführung in der heimischen Eishockey-Liga übernommen. Der Titelverteidiger feierte gegen HCB Südtirol einen 6:3-Heimsieg und liegt damit bei zwei Spielen weniger zwei Punkte vor den Pustertal Wölfen, die bereits am Samstag bei Fehervar 3:5 verloren. Die Black Wings Linz setzten sich bei den Vienna Capitals mit 5:2 durch, die Graz 99ers entschieden das Heimspiel gegen den KAC mit 3:2 für sich.