Bombenalarm wegen Windel: Flieger kehrte um

Windel in WC versenkt

Sicherheitspersonal leitete die 144 Passagiere bestimmt aber ruhig aus dem Flieger heraus und Polizisten mit Sprengstoffhunden marschierten hinein. Flugs die Entwarnung: Keine Bombe, sondern eine Windel, die in einem schwarzen Sackerl in der Toilette versenkt wurde!