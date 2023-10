„Frisches“ Blut zur Linderung von Rheuma und Co.

Carmen Putz ist seit 1989 Ärztin und war in der Anästhesie und als Notfallmedizinerin tätig. Seit zwölf Jahren führt sie eine praktische Ordination in Illmitz (Burgenland) und bildet sich ständig weiter. Jetzt hat sie ein Gerät in ihrer Ordination, das bei Long Covid und anderen Autoimmunerkrankungen helfen kann.